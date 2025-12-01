DAX23.684 -0,6%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.640 -4,2%Euro1,1621 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.247 +0,7%
OTS: neo Kanzlei / neo Kanzlei sichert sich Finanzierung im mittleren ...

01.12.25 09:59 Uhr
neo Kanzlei sichert sich Finanzierung im mittleren zweistelligen

Millionenbereich für weiteres Wachstum (FOTO)

Wer­bung

Cham/Frankfurt (ots) - Die neo Kanzlei, ein stark wachsendes

Beratungsunternehmen für den Mittelstand, hat mit der erfolgreichen Vermittlung

einer Private Corporate Debt-Finanzierung einen weiteren wichtigen Meilenstein

in Richtung ihrer nächsten Wachstumsphase erreicht. Als Lead Arranger begleitete

die Montega Markets GmbH den gesamten Prozess und vermittelte eine

bedarfsgerechte, tranchierte Finanzierung im mittleren zweistelligen

Wer­bung

Millionen-Euro-Bereich.

Als Steuerberatung in Cham gestartet, ist die neo Kanzlei heute eine

schnellwachsende Mittelstandberatung mit zehn Standorten in Bayern. Die

Finanzierung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Expansion des

Unternehmens weiter voranzutreiben und die Marktposition als Partner für

mittelständische Unternehmen zu festigen.

Wer­bung

"Dank dieser Finanzierung können wir den Roll-out unseres Unternehmens

fokussieren und das Wachstum gezielt beschleunigen", erklärt Michael Kreitinger,

Managing Partner der neo Kanzlei. Gemeinsam mit Ralf Broschulat, Michael Ulmer

und Eugen Müller im Management, sowie mit mittlerweile 13 operativen

Partnerinnen und Partnern, führt er das auf mittelständische Wirtschaftsprüfung,

Steuer- und Unternehmensberatung spezialisierte Unternehmen, das sich durch

einen integrierten, zukunftsorientierten Beratungsansatz auszeichnet. "Wir

möchten dem Mittelstand eine ganzheitliche Beratung bieten - nicht nur im

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich, sondern auch auf strategischer Ebene.

Gerade Mittelständler haben in Sachen Strategie Nachholbedarf. Aus dem

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbereich kommend, beraten wir genau diese Firmen

schon seit Jahren und wollen ihnen in Zukunft auch bei umfassenden strategischen

Entscheidungen zur Seite stehen", ergänzt Kreitinger.

Über neo Kanzlei

neo Kanzlei bündelt Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches

Consulting unter einem Dach. Die Kanzlei umfasst zehn Standorte und über 150

Mitarbeiter. Das interdisziplinäre Team wurde bereits sieben Mal in Folge als

"Digitale Kanzlei" von DATEV ausgezeichnet. Es begleitet Unternehmen,

Familienbetriebe und Organisationen durch das steuerliche Paragrafengebirge und

sorgt dafür, dass aus Zahlen umsetzbare Zukunft werden kann.

Pressekontakt:

Kontakt neo Kanzlei

Ines Pfab

Leitung Marketing neo Kanzlei

mailto:ines.pfab@neo-kanzlei.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6169414

OTS: neo Kanzlei