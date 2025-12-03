OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA unterzeichnet Vereinbarung zur ...

NTT DATA unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von SPRO und stärkt

damit seine SAP-Kompetenzen in der brasilianischen Agrarindustrie

Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions, ein weltweit führender IT Service

Provider mit Fokus auf SAP, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur

Übernahme von SPRO IT Solutions, einem führenden SAP-Anbieter in der

brasilianischen Agrarindustrie, bekannt. Die Verträge wurden finalisiert und

werden nach Genehmigung durch den Administrative Council for Economic Defense

(CADE) abgeschlossen.

SPRO wurde 2008 gegründet und ist ein national führender IT-Dienstleister in der

Agrarindustrie. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in wichtigen

Produktionsketten, unter anderem in den Bereichen Getreidebeschaffung,

tierisches Protein, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Saatgut, Einzelhandel

und Biokraftstoffe. SPRO unterstützt Genossenschaften, Agrarindustrien,

Saatgutunternehmen und Handelsfirmen in ganz Brasilien und fördert die

intelligente Integration entlang der gesamten Agrarkette - vom Feld bis zum

Endverbraucher. Als ein SAP Gold Partner arbeitet SPRO mit großen globalen

Technologieanbietern wie SAP, AWS, Microsoft und Google zusammen. So

beschleunigt das Unternehmen die strategische Digitalisierung seiner Kunden und

festigt zugleich seine Position als ein führender Innovator im brasilianischen

Agrargeschäft.

"Brasilien gehört zu den zehn bedeutendsten Märkten für IT-Dienstleistungen

weltweit, zudem spielt die Agrarindustrie in vielen Regionen des Landes eine

führende Rolle. Mit der Übernahme von SPRO erweitern wir unsere SAP-Kompetenzen

in einer wichtigen Branche und investieren gleichzeitig in unser regionales

Engagement für Innovation und Wachstum. Die bewährte Expertise und die starken

Kundenbeziehungen von SPRO werden uns dabei unterstützen, unseren Kunden einen

größeren Mehrwert zu bieten und unsere globale Strategie weiter voranzutreiben",

so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.

SPRO widmet sich der digitalen Transformation von Agrarunternehmen und bietet

seinen Kunden eine Softwareplattform sowie Dienstleistungen, die operative

Effizienz, Governance und produktive Nachhaltigkeit unterstützen. Mit Sitzen in

den Regionen Brasiliens, in denen die wichtigsten Akteure des Sektors ansässig

sind (Süden, Südosten, Mittlerer Westen und Norden), hat sich das Unternehmen zu

einem Technologieführer im Agrarsektor entwickelt. SPRO bietet eigene Lösungen

im SAP-Store an und wurde mehrfach zertifiziert und ausgezeichnet, unter anderem

mit dem "SAP Delivery Excellence Award". Diese Anerkennungen bestätigen die

starke Marktposition des Unternehmens sowie dessen Glaubwürdigkeit und

Innovationskraft.

"Die Übernahme von SPRO eröffnet neue Möglichkeiten für Cross-Selling und

Upselling, indem sie die Stärken beider Unternehmen nutzt. Um den

Wissensaustausch zu fördern und die Produktivität zu steigern wird SPRO Teil

unseres Global Centers of Excellence. Die Agrarindustrie ist eine tragende Säule

der brasilianischen Wirtschaft, sie macht etwa 29,4 % des nationalen BIP und

einen bedeutenden Anteil der Exporte des Landes aus. Dank des Know-hows von SPRO

im Bereich SAP für wichtige Produktionsketten in der Agrarwirtschaft sowie der

globalen Zusammenarbeit mit anderen Einheiten von NTT DATA können wir unser

Angebot an innovativen Lösungen erweitern und unsere internationale Expansion

weiter vorantreiben", sagt Ricardo Fachin, Managing Director von NTT DATA

Business Solutions Brazil.

Almir Miguel Meinerz, CEO von SPRO, ergänzt: "Mit über 350 Mitarbeitenden ist es

unsere Mission, technologische Innovation im Agrargeschäft voranzutreiben, Daten

intelligent zu nutzen und unseren Kunden greifbare Ergebnisse zu liefern. Der

Beitritt zu NTT DATA Business Solutions ist ein wichtiger Meilenstein für SPRO,

unser Team und das gesamte Ökosystem aus Kunden und Partnern, das wir in den

letzten 17 Jahren aufgebaut haben. Wir freuen uns darauf, bald gemeinsam

Lösungen für unsere SAP-Kunden zu entwickeln, unser Angebot zu erweitern und

unser Wachstum sowohl in Brasilien als auch darüber hinaus zu beschleunigen."

Durch die Übernahme von SPRO erweitert NTT DATA Business Solutions sein

Portfolio um rund 70 Kunden. Das Unternehmen wird eine Tochtergesellschaft von

NTT DATA Business Solutions - Serviços de Tecnologia Ltda. in Brasilien und wird

nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem Markennamen "SPRO,

an NTT DATA Company" agieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://nttdata-solutions.com/de/.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit

führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken

Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen

weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir

End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der

strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und

darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen

voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und

branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten

Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA

(https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale KI-,

Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen

Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der

Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden

und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist

Teil der NTT Group.

