Aktien von VW, Mercedes-Benz, BMW & Co: Deutscher Automarkt wächst im November - Mercedes-Chef bleibt Europas oberster Autolobbyist
Die Erholung auf dem deutschen Automarkt hat sich auch im November fortgesetzt, allerdings hat sich die Aufwärtsdynamik verlangsamt.
Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im vergangenen Monat 250.671 Pkw neu zugelassen und damit 2,5 Prozent mehr als im November vergangenen Jahres. Im Vormonat lag das Plus noch bei 7,8 Prozent. Von Januar bis November ergab sich ein marginales Absatzplus von 0,7 Prozent. Während Tesla erneut einen Absatzeinbruch verzeichnete, kletterte der Absatz von BYD erneut kräftig.
Unter den deutschen Marken konnten die Premiumhersteller Audi und BMW zuletzt deutliche Zuwächse erzielen: Die VW-Tochter erreichte einen Absatz von 19.102 Fahrzeugen, ein Plus von 9,5 Prozent. Der Münchener Hersteller erzielte ein Absatzplus von 8,5 Prozent auf 24.373 Einheiten. Wettbewerber Mercedes-Benz musste dagegen einen Rückgang der Neuzulassungen von 4,0 Prozent auf 24.827 Fahrzeugen hinnehmen.
Bei Tesla brachen die Neuzulassungen im November den weiteren Angaben zufolge um 20 Prozent auf 1.763 Fahrzeuge ein, während sie bei BYD um 834 Prozent auf 4.026 Autos in die Höhe schossen.
Die Zulassungen von Pkw mit vollelektrischen Antrieben stiegen im vergangenen Monat um 59 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein Plus von 13 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden 21 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 19 Prozent.
Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn sie mit Wettbewerbsfähigkeit und widerstandsfähigen Lieferketten einhergingen.
Källenius forderte einen pragmatischeren Kurs. "Flexibilität, Technologieoffenheit und gezielte Maßnahmen für Pkw, Transporter, Lkw und Busse bleiben unerlässlich", so der Manager. Es stehe viel auf dem Spiel.
Hartes Ringen
Auf EU-Ebene wird derzeit hart um künftige Vorgaben für die Autoindustrie gerungen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die EU-Kommission in dem Brief gebeten, die Regulierung zum sogenannten Verbrenner-Aus zu korrigieren.
Rückendeckung bekommt der Bundeskanzler dafür unter anderem aus München. BMW-Chef Oliver Zipse sagte im Gespräch mit Journalisten in Brüssel, die Inhalte des Merz Briefs entsprächen "ziemlich genau unseren Anforderungen."
Als Beispiele nannte er unter anderem Technologieoffenheit, effiziente Verbrennungsmotoren und Anreize zur Verwendung umweltfreundlicher Materialien. "Das entspricht sehr stark unserer Vorstellung davon, was für diese Branche richtig ist", so Zipse. DOW JONES / dpa-AFX
