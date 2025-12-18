OTS: pdm solutions GmbH / Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und ...
Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und Das Örtliche
bündeln Kräfte in der pdm solutions GmbH (FOTO)
Berlin (ots) - Im Wege einer Verschmelzung wurden auf die pdm solutions GmbH
mehrere bislang eigenständig agierende Gesellschaften, die zentrale Aufgaben in
Produktentwicklung, Werbung und Kommunikation für die Marken Das Telefonbuch,
Das Örtliche, Gelbe Seiten, die Plattformen GoLocal und Meinungsmeister
verantworteten, in einer Gesellschaft zusammengeführt. Grundlage hierfür sind
die notariell beurkundeten Verschmelzungsverträge vom 20. August 2025.
Durch die Integration der ehemals eigenständigen operativen Einheiten - Das
Örtliche Service- und Marketing GmbH, Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH,
Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH, Tele-Auskunft Online GmbH, GoYellow
GmbH und GoLocal GmbH & Co. KG - werden die technischen, organisatorischen und
kommunikativen Kompetenzen für die zugehörigen Marken nun zentral in der pdm
solutions GmbH gebündelt.
Bislang war die pdm solutions GmbH eine 100%ige Tochtergesellschaft der DTM
Deutsche Tele Medien GmbH. Mit Abschluss der Reorganisation wird die pdm nun
gemeinsam von der DTM und 79 Partnerverlagen getragen.
Damit öffnet sich die Gesellschaft erstmals vollständig für die gesamte
Herausgebergemeinschaft und schafft eine moderne, klare und zukunftsfähige
Eigentümerstruktur für die zentrale technisch-/operative Einheit der
Verzeichnismarken.
Effiziente Strukturen und klare Verantwortlichkeiten
Für die Marken und Produkte bleibt das operative Geschäft zunächst unverändert.
Über die nächsten Schritte der strategischen Weiterentwicklung im Rahmen der
Digitalisierung informiert pdm zu einem späteren Zeitpunkt.
Stimmen aus der Geschäftsführung
Christian Baumert, Geschäftsführer der pdm solutions GmbH, erklärt: "Mit der
Bündelung der operativen Einheiten schaffen wir eine moderne, stabile Struktur,
die unsere Marken langfristig stärkt. Die Zusammenführung ist ein konsequenter
Schritt, um Prozesse zu vereinheitlichen, Synergien zu nutzen und unsere
Organisation klar auf die Anforderungen eines digitalen Marktes auszurichten."
Michael Kranich, Geschäftsführer der DTM Deutsche Tele Medien GmbH, ergänzt:
"Die neue Eigentümerstruktur zeigt, wie geschlossen die
Herausgebergemeinschaften in die Zukunft geht. Wir schaffen mit dieser
Veränderung eine gemeinsame Basis, die Innovationskraft, Effizienz und
Verlässlichkeit vereint."
