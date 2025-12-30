OTS: RABOT Energy DE GmbH / Hohe Volatilität prägt Strombörse im Dezember - ...
Hohe Volatilität prägt Strombörse im Dezember - Durchschnittspreis
sank leicht auf 9,37 ct/kWh (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Dezember 2025: 9,37 ct/kWh, damit ist
der Börsenstrompreis leicht gesunken.
- Keine negativen Preisstunden im Dezember 2025
Zahlen von Rabot Energy zeigen, dass der durchschnittliche Börsenstrompreis im
Day-Ahead-Markt der europäischen Strombörse EPEX SPOT, im Dezember bei 9,37 Cent
pro Kilowattstunde (ct/kWh) lag und gegenüber dem Vormonat um einen Cent sank.
Entscheidend für diese Entwicklung waren die vergleichbar milden Temperaturen im
Dezember. Allerdings fiel der Strompreis zu keinem Zeitpunkt in diesem Monat
unter null. Der niedrigste Preis lag bei 0,33 ct/kWh und der höchste bei 35,83
ct/kWh.
Kennzeichnend für den Dezember war die ausgeprägte kurzfristige Preisdynamik:
Phasen mit sehr niedrigen Preisen wechselten sich mit deutlich höheren
Notierungen ab. Diese Schwankungen unterstreichen den wachsenden Einfluss
erneuerbarer Energien, deren wetterabhängige Erzeugung die kurzfristigen
Angebots- und Nachfrageveränderungen verstärkt.
Damit wird die zeitliche Auflösung der Strompreisbildung immer wichtiger:
Stärkere Tagesschwankungen erfordern eine präzisere Abbildung für Abrechnung und
Verbrauchseinordnung.
15-Minuten-Takt schafft genauere Abbildung der Preisdynamik
Die europäische Strombörse EPEX SPOT handelt Strom seit Oktober 2025 in
15-Minuten-Intervallen. Dynamische Stromtarife müssen diese Spotmarkt-Intervalle
gesetzlich abbilden - so definiert im Energiewirtschaftsgesetz.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies eine wesentlich feinere
Zuordnung: Statt einem Stundendurchschnitt werden nun 96 einzelne Preissignale
täglich ausgewiesen. Kurzfristige Preisspitzen und günstige Phasen bleiben
erhalten, statt über längere Zeiträume nivelliert zu werden.
In volatilen Marktphasen bildet die 15-Minuten-Abrechnung die tatsächliche
Marktsituation realitätsnäher ab. Haushalte mit flexiblem Verbrauch - etwa durch
E-Fahrzeuge, Wärmepumpen oder Batteriespeicher - profitieren von mehr
Transparenz und können ihr Verbrauchsverhalten präziser bewerten.
Ausblick
Die künftige Preisentwicklung wird weiterhin maßgeblich von Einspeisemengen
erneuerbarer Energien, Witterung und Stromnachfrage bestimmt. Die
15-Minuten-Intervalle machen die kurzfristige Marktdynamik künftig präziser
sichtbar und rücken Flexibilität sowie zeitlich optimierten Stromverbrauch
stärker in den Fokus.
Über Rabot Energy
Rabot Energy, eine Marke der RABOT Energy DE GmbH, ist ein 2021 gegründetes
Smart-Energy-Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt
das Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit
seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt
Rabot Energy konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit.
Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder Batteriespeichern)
können Kundinnen und Kunden ihre Stromrechnung um bis zu 40 Prozent reduzieren.
Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten mit niedrigen Preisen und
viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu einer kosteneffizienten
Energiewende bei. Die proprietäre, technologische Infrastruktur hilft auch
Unternehmen - von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen
Industriebetrieben - Energie smarter zu verbrauchen und Kosten zu reduzieren.
Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für alle zu ermöglichen.
Rabot Energy hat bereits mehr als 150.000 Kunden im Privatkundensegment und
beschäftigt an seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 150
Mitarbeitende. Weitere Informationen auf https://www.rabot.energy/
