OTS: Studiosus Reisen / Geschäftsentwicklung 2025: Studiosus integriert ...

Geschäftsentwicklung 2025: Studiosus integriert Hauser Exkursionen und

legt beim Umsatz deutlich zu

München (ots) - Die Unternehmensgruppe Studiosus bleibt auf Wachstumskurs. Beim

Umsatz legte Studiosus im Geschäftsjahr 2025 um 9 Prozent auf 279.700.000 Euro

zu (2024: 255.900.000 Euro). Das Teilnehmerwachstum betrug im gleichen Zeitraum

3 Prozent. Die Gästezahlen stiegen dabei auf insgesamt 75.800 (2024: 73.850).

Neben Studiosus und Marco Polo beinhaltet das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2025

(1.1. bis 31.12.2025) erstmals auch die Umsatz- und Teilnehmerzahlen von Hauser

Exkursionen. Die Anteile des Reiseveranstalters hatte Studiosus vor einem Jahr

zu 100 Prozent übernommen.

Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das

angesichts eines volatilen geopolitischen Umfelds umso höher einzuschätzen ist.

Mit unseren drei starken Veranstaltermarken und einer großen Angebotsvielfalt

sind wir bestens aufgestellt."

Während Studiosus dabei für qualitativ hochwertige Studienreisen mit speziell

qualifizierter Reiseleitung steht und Marco Polo preisgünstige Entdeckerreisen

bietet, bedient der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen das Segment der

Outdoor-Reisen.

Nachfrage verlagert sich von Europa zu Fernzielen

Zum Erfolg im Jahr 2025 beigetragen hat insbesondere die Nachfrage nach

Nordafrika, wo Ägypten und Marokko zweistellig zulegten. Auf der Arabischen

Halbinsel waren der Oman und Saudi-Arabien beliebte Reiseziele. In Europa

konnten sich 2025 zudem Urlaubsländer wie Frankreich, Kroatien und die Türkei

über zweistellige Zuwachsraten freuen, während Portugal, Spanien, Italien und

Griechenland weniger gefragt waren.

In der Ferne gehörten die Länder Ostasiens abermals zu den Wachstumstreibern.

Neben China blieb Japan dabei das Trendziel. Ebenfalls weiter im Aufwind war

Indien. Ein gemischtes Bild zeigt sich hingegen in Nordamerika. Während die USA

bei Studiosus-Gästen deutlich an Beliebtheit einbüßten und die Nachfrage nach

dem Regierungsantritt Trumps um ein Drittel einbrach, konnte Kanada steigende

Gästezahlen vermelden.

Umfangreiches Angebot für 2026 buchbar

Mit insgesamt elf druckfrischen Reise-Katalogen starten Studiosus, Marco Polo

und Hauser Exkursionen in die Urlaubssaison 2026 (s. separate

Pressemitteilungen). Das Gesamtangebot der drei Veranstaltermarken umfasst mehr

als 1300 Routen in über 120 Länder weltweit, rund 60 Reisen sind neu im

Programm.

Erstmals aufgelegt wurde ein Auszug-Katalog von Hauser Exkursionen mit einer

Auswahl von mehr als 100 Reise-Highlights. Der Katalog ist eine

Inspirationsquelle für Genusswanderinnen und -wanderer sowie Trekking-Liebhaber

und dient zugleich als wichtiges Beratungsinstrument für Reisebüros.

Starkes Engagement für Mensch und Umwelt

Auch beim Engagement für Mensch und Umwelt bleibt Studiosus am Ball und seiner

rundum weltfreundlichen Linie treu. Beispielsweise wurden in jüngster Zeit

Dialogforen und Nachhaltigkeitsworkshops in Kambodscha, Laos, Jordanien,

Tansania und Albanien durchgeführt. Ziel dieser Gesprächsrunden ist es, den

Tourismus mit den Interessen und Rechten der gastgebenden Bevölkerung zu

verbinden. Im Bereich des Klimaschutzes erfasst Studiosus seit langem die

Treibhausgase, die beim Flug, durch Transporte im Zielgebiet, Übernachtung und

Verpflegung entstehen, und leistet dafür entsprechende Klimaschutzbeiträge. Sie

fließen in den Bau von Biogasanlagen für kleinbäuerliche Familien im globalen

Süden. Last but not least: Wo immer sinnvoll möglich, bietet Studiosus in Europa

alternativ zum Flug die umweltschonendere Bahnanreise an. Aktuell ist das

bereits bei mehr als 100 Reisen der Fall.

Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe

Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige

Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität, Innovation

und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der

Firmenphilosophie von Studiosus. Als Gründungsmitglied des "Roundtable Human

Rights in Tourism" setzt sich Studiosus zum Beispiel für faire

Arbeitsbedingungen im Tourismus ein. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde

Studiosus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der

Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der "EcoTrophea" des Deutschen

Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die im günstigeren

Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo sowie der

Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Internet:

https://www.studiosus.com/

