OTS: TEMU / Packlink® geht Partnerschaft mit Temu ein, um den Versand für ...

Packlink® geht Partnerschaft mit Temu ein, um den Versand für

europäische Verkäufer zu vereinfachen (FOTO)

Madrid, Spanien (ots) - Packlink (https://www.packlink.com/), ein führender

Anbieter von Versandlösungen für E-Commerce-Unternehmen, gab heute eine neue

Partnerschaft mit Temu bekannt. Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die

Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von unabhängigen Herstellern,

Marken und Verkäufern verbindet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten

Temu-Verkäufer in Europa, darunter auch in Großbritannien, Zugang zu den

automatisierten Lösungen von Packlink, um ihre Versand- und Fulfillment-Prozesse

zu optimieren.

Packlinks intelligente Logistikfunktionen stehen nun einer größeren Gruppe

schnell wachsender E-Commerce-Händler zur Verfügung. Temu-Verkäufer können sich

direkt mit Packlink verbinden, um vergünstigte Versandtarife zu erhalten,

Versandregeln zu automatisieren, Lieferungen zu verfolgen und Rechnungen an

einem einzigen Ort zu verwalten. Die intuitive Automatisierung hilft dabei, mehr

Bestellungen schneller zu bearbeiten. Das führt letztlich zu einer Steigerung

der Online-Verkäufe und zu einem exzellenten Kundenerlebnis.

"Wir möchten Händler unterstützen, die nach einer optimierten Lösung für die

Verwaltung ihrer Fulfillment-Logistik und Arbeitsabläufe suchen", sagt Matthew

Trattles, Vice President von Packlink & EU Merchant Business. "Durch diese

Zusammenarbeit können wir neue Temu-Verkäufer in ganz Europa auf unserer

Plattform integrieren. Die Zusammenführung aller Auftragsverwaltungsfunktionen

von Packlink an einem Ort vereinfacht die Abläufe und reduziert die

Fragmentierung im E-Commerce-Versand."

Seit letztem Jahr heißt Temu europäische Verkäufer in vielen Märkten auf seiner

Plattform willkommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent

seines europäischen Umsatzes letztlich von lokalen Unternehmen und lokaler

Fulfillment-Abwicklung stammen werden.

"Temu hat es sich zum Ziel gesetzt, lokalen Unternehmen die Möglichkeit zu

geben, ihre Reichweite in ganz Europa und darüber hinaus zu vergrößern", so ein

Sprecher von Temu. "Durch die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern wie

Packlink können wir europäische Verkäufer besser mit intelligenten und nahtlosen

Tools verbinden und das Einkaufserlebnis für unsere Nutzerinnen und Nutzer

kontinuierlich verbessern."

Die Kombination der leistungsstarken Versandkapazitäten von Packlink mit der

globalen Reichweite von Temu ermöglicht es Händlern, ihr Geschäft mühelos zu

skalieren. Die neue Integration erweitert die Reichweite und Leistungsfähigkeit

beider Unternehmen. Das gilt insbesondere für Temu-Verkäufer mit wachsenden

Vertriebskanälen in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und

Großbritannien, die eine einheitliche Fulfillment-Lösung benötigen. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website von Packlink (http://www.packlink.com)

.

Über Packlink

Packlink bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Paketzustellungen bei

den weltweit führenden Kurierdiensten zu buchen. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Madrid, Spanien, und arbeitet mit den weltweit besten

E-Commerce-Plattformen und Marktplätzen zusammen, um Online-Händlern jeder Größe

eine umfassende Auswahl an Lieferoptionen zu bieten. Packlink genießt das

Vertrauen von Online-Shops in ganz Europa und versendet in alle Teile der Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter packlink.com.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher

mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Das

Unternehmen ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig. Temu hat es sich zur

Aufgabe gemacht, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die seinen

Kundinnen und Kunden ein besseres Leben ermöglichen.

