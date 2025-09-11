OTS: TEMU / Packlink® geht Partnerschaft mit Temu ein, um den Versand für ...
Madrid, Spanien (ots) - Packlink (https://www.packlink.com/), ein führender
Anbieter von Versandlösungen für E-Commerce-Unternehmen, gab heute eine neue
Partnerschaft mit Temu bekannt. Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die
Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von unabhängigen Herstellern,
Marken und Verkäufern verbindet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten
Temu-Verkäufer in Europa, darunter auch in Großbritannien, Zugang zu den
automatisierten Lösungen von Packlink, um ihre Versand- und Fulfillment-Prozesse
zu optimieren.
Packlinks intelligente Logistikfunktionen stehen nun einer größeren Gruppe
schnell wachsender E-Commerce-Händler zur Verfügung. Temu-Verkäufer können sich
direkt mit Packlink verbinden, um vergünstigte Versandtarife zu erhalten,
Versandregeln zu automatisieren, Lieferungen zu verfolgen und Rechnungen an
einem einzigen Ort zu verwalten. Die intuitive Automatisierung hilft dabei, mehr
Bestellungen schneller zu bearbeiten. Das führt letztlich zu einer Steigerung
der Online-Verkäufe und zu einem exzellenten Kundenerlebnis.
"Wir möchten Händler unterstützen, die nach einer optimierten Lösung für die
Verwaltung ihrer Fulfillment-Logistik und Arbeitsabläufe suchen", sagt Matthew
Trattles, Vice President von Packlink & EU Merchant Business. "Durch diese
Zusammenarbeit können wir neue Temu-Verkäufer in ganz Europa auf unserer
Plattform integrieren. Die Zusammenführung aller Auftragsverwaltungsfunktionen
von Packlink an einem Ort vereinfacht die Abläufe und reduziert die
Fragmentierung im E-Commerce-Versand."
Seit letztem Jahr heißt Temu europäische Verkäufer in vielen Märkten auf seiner
Plattform willkommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent
seines europäischen Umsatzes letztlich von lokalen Unternehmen und lokaler
Fulfillment-Abwicklung stammen werden.
"Temu hat es sich zum Ziel gesetzt, lokalen Unternehmen die Möglichkeit zu
geben, ihre Reichweite in ganz Europa und darüber hinaus zu vergrößern", so ein
Sprecher von Temu. "Durch die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern wie
Packlink können wir europäische Verkäufer besser mit intelligenten und nahtlosen
Tools verbinden und das Einkaufserlebnis für unsere Nutzerinnen und Nutzer
kontinuierlich verbessern."
Die Kombination der leistungsstarken Versandkapazitäten von Packlink mit der
globalen Reichweite von Temu ermöglicht es Händlern, ihr Geschäft mühelos zu
skalieren. Die neue Integration erweitert die Reichweite und Leistungsfähigkeit
beider Unternehmen. Das gilt insbesondere für Temu-Verkäufer mit wachsenden
Vertriebskanälen in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und
Großbritannien, die eine einheitliche Fulfillment-Lösung benötigen. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website von Packlink (http://www.packlink.com)
.
Über Packlink
Packlink bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Paketzustellungen bei
den weltweit führenden Kurierdiensten zu buchen. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Madrid, Spanien, und arbeitet mit den weltweit besten
E-Commerce-Plattformen und Marktplätzen zusammen, um Online-Händlern jeder Größe
eine umfassende Auswahl an Lieferoptionen zu bieten. Packlink genießt das
Vertrauen von Online-Shops in ganz Europa und versendet in alle Teile der Welt.
Weitere Informationen finden Sie unter packlink.com.
Über Temu
Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher
mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Das
Unternehmen ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig. Temu hat es sich zur
Aufgabe gemacht, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die seinen
Kundinnen und Kunden ein besseres Leben ermöglichen.
