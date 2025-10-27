OTS: Triodos Bank / FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / ...
FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / Frankfurt und weitere
Städte laden zu Diskussionen über Nachhaltigkeit, soziale
Gerechtigkeit und Finanzbildung ein (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere Zukunft
- dies wollen die Veranstalter der FAIR FINANCE WEEK aufzeigen. Interessierte
sind eingeladen, kostenlos an spannenden Diskussionsabenden teilzunehmen - live
in Frankfurt oder online zugeschaltet. Erstmals gibt es auch
Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum. Restplätze sind
noch verfügbar.
Welche Themen greift die FAIR FINANCE WEEK auf?
Ist Nachhaltigkeit aus der Mode gekommen in Finanzwesen und Wirtschaft? Geht die
Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander und gefährdet unsere
Demokratie? Wie können wir ein wertebezogenes Wissen und die Finanzbildung bei
jungen Menschen und Erwachsenen stärken? Fragestellungen, die viel Stoff für
lebhafte Diskussionen versprechen - mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft,
Politik und Wissenschaft - auf der nunmehr zwölften FAIR FINANCE WEEK.
"Steuern zahlen sollte für Vermögende wieder eine Ehrensache sein, denn
tatsächlich fehlt uns dieses Geld massiv und es ist ungerecht, für den
Fehlbetrag die öffentlichen Güter und Dienstleistungen zu schleifen, und die
ärmeren 99% steuerlich höher als nötig zu belasten", reklamiert Peter Reese von
der Initiative für Steuergerechtigkeit taxmenow. "Eine Politik, die wenig gegen
Armut unternimmt, untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Die Klimakrise
wird die extreme Ungleichheit global noch weiter verstärken. Sie zu ignorieren
ist keine Lösung", sagt Leonie Petersen von Oxfam. "Die Diskussion sollte sich
darauf konzentrieren, wie die Politik die Steuern sinnvoll einsetzt und die
Steuerlast fair verteilt. Wir fordern seit Jahren zudem, dass es für
festgestellte Steuerverschwendung einen Straftatbestand geben sollte", so
Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.
Weitere Sprecher:innen auf der FAIR FINANCE WEEK sind die taz-Journalistin und
Publizistin Ulrike Herrmann, Dr. Kevin Schaefers, Vorstand im Verein zur
Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, Dr. Bastian
Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Dennis Färber vom Hessischen
Ministerium der Finanzen, Raffaela Hofmann, Buchautorin und Gründerin der
Geldbildungsinitiative, Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums,
Tobias Söhnle von der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung und viele
mehr.
Wer veranstaltet die FAIR FINANCE WEEK?
Ausgerichtet werden die Abende vom FAIR FINANCE NETWORK, einer Kooperation
nachhaltiger Finanzdienstleister, die ihr Angebot konsequent nach
sozial-ökologischen Standards ausrichten - bestehend aus Invest in Visions,
Triodos Bank, GLS Bank und Oikocredit. Die Abende finden in Kooperation mit der
Fairtrade Stadt Frankfurt, dem Haus am Dom und der Evangelische Akademie in
Frankfurt kostenfrei vom 28. bis 30. Oktober statt. Am 27. Oktober gibt es
erstmals auch Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Aufnahme in die Veranstaltungshinweise!
