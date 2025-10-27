OTS: Triodos Bank / FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / ...

FAIR FINANCE WEEK startet: 27. bis 30. Oktober / Frankfurt und weitere

Städte laden zu Diskussionen über Nachhaltigkeit, soziale

Gerechtigkeit und Finanzbildung ein (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere Zukunft

- dies wollen die Veranstalter der FAIR FINANCE WEEK aufzeigen. Interessierte

sind eingeladen, kostenlos an spannenden Diskussionsabenden teilzunehmen - live

in Frankfurt oder online zugeschaltet. Erstmals gibt es auch

Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum. Restplätze sind

noch verfügbar.

Link zur Anmeldung (https://fair-finance-frankfurt.de/Anmeldungsformular)

Welche Themen greift die FAIR FINANCE WEEK auf?

Ist Nachhaltigkeit aus der Mode gekommen in Finanzwesen und Wirtschaft? Geht die

Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander und gefährdet unsere

Demokratie? Wie können wir ein wertebezogenes Wissen und die Finanzbildung bei

jungen Menschen und Erwachsenen stärken? Fragestellungen, die viel Stoff für

lebhafte Diskussionen versprechen - mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft,

Politik und Wissenschaft - auf der nunmehr zwölften FAIR FINANCE WEEK.

"Steuern zahlen sollte für Vermögende wieder eine Ehrensache sein, denn

tatsächlich fehlt uns dieses Geld massiv und es ist ungerecht, für den

Fehlbetrag die öffentlichen Güter und Dienstleistungen zu schleifen, und die

ärmeren 99% steuerlich höher als nötig zu belasten", reklamiert Peter Reese von

der Initiative für Steuergerechtigkeit taxmenow. "Eine Politik, die wenig gegen

Armut unternimmt, untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Die Klimakrise

wird die extreme Ungleichheit global noch weiter verstärken. Sie zu ignorieren

ist keine Lösung", sagt Leonie Petersen von Oxfam. "Die Diskussion sollte sich

darauf konzentrieren, wie die Politik die Steuern sinnvoll einsetzt und die

Steuerlast fair verteilt. Wir fordern seit Jahren zudem, dass es für

festgestellte Steuerverschwendung einen Straftatbestand geben sollte", so

Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Weitere Sprecher:innen auf der FAIR FINANCE WEEK sind die taz-Journalistin und

Publizistin Ulrike Herrmann, Dr. Kevin Schaefers, Vorstand im Verein zur

Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, Dr. Bastian

Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Dennis Färber vom Hessischen

Ministerium der Finanzen, Raffaela Hofmann, Buchautorin und Gründerin der

Geldbildungsinitiative, Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums,

Tobias Söhnle von der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung und viele

mehr.

Link zum Programm (https://fair-finance-frankfurt.de/programm/)

Wer veranstaltet die FAIR FINANCE WEEK?

Ausgerichtet werden die Abende vom FAIR FINANCE NETWORK, einer Kooperation

nachhaltiger Finanzdienstleister, die ihr Angebot konsequent nach

sozial-ökologischen Standards ausrichten - bestehend aus Invest in Visions,

Triodos Bank, GLS Bank und Oikocredit. Die Abende finden in Kooperation mit der

Fairtrade Stadt Frankfurt, dem Haus am Dom und der Evangelische Akademie in

Frankfurt kostenfrei vom 28. bis 30. Oktober statt. Am 27. Oktober gibt es

erstmals auch Präsenzveranstaltungen in München, Hamburg, Berlin und Bochum.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Aufnahme in die Veranstaltungshinweise!

