ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 36 Euro - 'Buy'

27.10.25 10:04 Uhr
Aktien
flatexDEGIRO AG
34,16 EUR 0,42 EUR 1,24%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

