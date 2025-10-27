ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 36 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf flatexDEGIRO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf flatexDEGIRO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.2025
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2022
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen