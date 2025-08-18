OTS: Wüstenrot & Württembergische AG / W&W-Gruppe: Erfolgreiches erstes ...
W&W-Gruppe: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025
Kornwestheim (ots) -
- Zuwächse beim Konzernergebnis.
- Neugeschäft besonders in Baufinanzierung gestiegen.
- Combined Ratio brutto in der Sachversicherung mit 83,8 Prozent auf Bestwert.
Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ein erfolgreiches erstes
Halbjahr 2025 absolviert. Das Konzernergebnis nach dem
IFRS-Rechnungslegungsstandard stieg auf 91 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum:
minus 14 Millionen Euro). Das Vorjahr war insbesondere von hohen Unwetterschäden
geprägt, die in der IFRS-Rechnungslegung stark zu Buche schlugen. Für das
Gesamtjahr 2025 wird weiterhin eine deutliche Steigerung des
IFRS-Konzernergebnisses zum Vorjahr erwartet. Das HGB-Ergebnis im
Einzelabschluss der W&W AG, das im Halbjahr nicht ausgewiesen wird, soll
prognosegemäß leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 liegen. Diese
Einschätzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine außergewöhnlichen
Schadenereignisse oder größere Turbulenzen an den Kapital- und Finanzmärkten
auftreten.
"Das kräftige Gewinnwachstum und die sehr positive Entwicklung im Neugeschäft
zeigen das hohe Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden in uns setzen. Unser
Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass wir innovative Produktangebote
bieten und unseren Service stetig weiter verbessern. Gleichzeitig zeigen sich
auch Erfolge aus der Kombination digitaler Lösungen, wo es im Kundengeschäft
sinnvoll ist, und einer persönlichen und intensiven Beratung bei
anspruchsvolleren Themen", sagt Jürgen Junker, CEO der Wüstenrot &
Württembergische-Gruppe. Er ergänzt: "Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden
nicht nur in schwierigen Zeiten unterstützen, sondern insbesondere ihre
Bedürfnisse in einer sich schnell verändernden Welt erfüllen. Die Bedeutung
privater und eigenverantwortlicher Vorsorge und Vermögensbildung nimmt weiter
zu. Immer mehr Menschen erkennen dies. Wir sehen hierbei auch an den Zahlen,
dass wir als kompetent, fair und kundennah geschätzt werden."
Im Neugeschäft verzeichnet die W&W-Gruppe über alle Sparten erfreuliche
Zuwächse. Das Kreditneugeschäft in der Baufinanzierung legte im ersten Halbjahr
2025 um 27,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Die Bausparsumme wuchs im
Brutto-Neugeschäft um 1,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Die gebuchten
Bruttobeiträge in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen um 5,3 Prozent auf
1,9 Milliarden Euro. Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) verbesserte sich
brutto nach IFRS auf 83,8 Prozent, nach 104,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. In
den Personenversicherungen gelang der Lebensversicherung ein Plus um 5,1 Prozent
auf 889 Millionen Euro und der Krankenversicherung um 6 Prozent auf 172
Millionen Euro, jeweils bei den gebuchten Bruttobeiträgen.
