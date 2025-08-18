OTS: Wüstenrot & Württembergische AG / W&W-Gruppe: Erfolgreiches erstes ...

W&W-Gruppe: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025

Kornwestheim (ots) -

- Zuwächse beim Konzernergebnis.

- Neugeschäft besonders in Baufinanzierung gestiegen.

- Combined Ratio brutto in der Sachversicherung mit 83,8 Prozent auf Bestwert.

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ein erfolgreiches erstes

Halbjahr 2025 absolviert. Das Konzernergebnis nach dem

IFRS-Rechnungslegungsstandard stieg auf 91 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum:

minus 14 Millionen Euro). Das Vorjahr war insbesondere von hohen Unwetterschäden

geprägt, die in der IFRS-Rechnungslegung stark zu Buche schlugen. Für das

Gesamtjahr 2025 wird weiterhin eine deutliche Steigerung des

IFRS-Konzernergebnisses zum Vorjahr erwartet. Das HGB-Ergebnis im

Einzelabschluss der W&W AG, das im Halbjahr nicht ausgewiesen wird, soll

prognosegemäß leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 liegen. Diese

Einschätzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine außergewöhnlichen

Schadenereignisse oder größere Turbulenzen an den Kapital- und Finanzmärkten

auftreten.

"Das kräftige Gewinnwachstum und die sehr positive Entwicklung im Neugeschäft

zeigen das hohe Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden in uns setzen. Unser

Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass wir innovative Produktangebote

bieten und unseren Service stetig weiter verbessern. Gleichzeitig zeigen sich

auch Erfolge aus der Kombination digitaler Lösungen, wo es im Kundengeschäft

sinnvoll ist, und einer persönlichen und intensiven Beratung bei

anspruchsvolleren Themen", sagt Jürgen Junker, CEO der Wüstenrot &

Württembergische-Gruppe. Er ergänzt: "Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden

nicht nur in schwierigen Zeiten unterstützen, sondern insbesondere ihre

Bedürfnisse in einer sich schnell verändernden Welt erfüllen. Die Bedeutung

privater und eigenverantwortlicher Vorsorge und Vermögensbildung nimmt weiter

zu. Immer mehr Menschen erkennen dies. Wir sehen hierbei auch an den Zahlen,

dass wir als kompetent, fair und kundennah geschätzt werden."

Im Neugeschäft verzeichnet die W&W-Gruppe über alle Sparten erfreuliche

Zuwächse. Das Kreditneugeschäft in der Baufinanzierung legte im ersten Halbjahr

2025 um 27,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Die Bausparsumme wuchs im

Brutto-Neugeschäft um 1,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Die gebuchten

Bruttobeiträge in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen um 5,3 Prozent auf

1,9 Milliarden Euro. Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) verbesserte sich

brutto nach IFRS auf 83,8 Prozent, nach 104,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. In

den Personenversicherungen gelang der Lebensversicherung ein Plus um 5,1 Prozent

auf 889 Millionen Euro und der Krankenversicherung um 6 Prozent auf 172

Millionen Euro, jeweils bei den gebuchten Bruttobeiträgen.

