Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 36,55 USD zu.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 36,55 USD. Bei 36,57 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 36,31 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 770.458 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,19 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 14,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Mit einem Kursverlust von 60,38 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.08.2024 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 678,13 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,356 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

