Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Bei der Palantir-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 31,47 USD.

Bei der Palantir-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 31,47 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,53 USD zu. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 30,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,35 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.025.899 Palantir-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,12 USD) erklomm das Papier am 23.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 13,69 USD fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 56,50 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent auf 678,13 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,355 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie profitiert: Wedbush-Analyst sieht bei Palantir massives Potenzial

Microsoft-Aktie legt zu, Palantir-Aktie springt an: KI-Kooperation wird von Anlegern honoriert

Palantir-Aktie gefragt: Analysten werden nach Bilanz optimistischer