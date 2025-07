Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 148,58 USD.

Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 148,58 USD ab. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,40 USD ab. Bei 149,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.752.376 Palantir-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,99 USD erreichte der Titel am 15.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,23 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 85,71 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.05.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 634,34 Mio. USD umsetzen können.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,581 USD je Palantir-Aktie.

