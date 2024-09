Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag auf rotem Terrain

Palantir im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 29,90 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 29,90 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 29,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.157.852 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2024 markierte das Papier bei 33,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,77 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,69 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Palantir ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat ein EPS von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent auf 678,13 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,355 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

