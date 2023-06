Palantir Aktie News: Palantir verzeichnet am Mittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Palantir 13,20 EUR

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 13,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,16 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,50 EUR. Zuletzt wechselten 171.064 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 01.06.2023 markierte das Papier bei 14,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 6,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 57,65 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 08.05.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,66 Prozent auf 525,19 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 446,36 USD erwirtschaftet worden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,211 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

