Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,2 Prozent auf 26,07 USD.

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 8,2 Prozent. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,42 USD. Bei 27,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.771.712 Palantir-Aktien.

Am 19.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,83 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,42 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,69 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2024 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 678,13 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 525,19 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Palantir rechnen Experten am 11.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,331 USD je Palantir-Aktie.

