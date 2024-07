Palantir Aktie News: Palantir büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 27,15 USD ab.

Die Palantir-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 27,15 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,85 USD aus. Mit einem Wert von 27,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.305.974 Palantir-Aktien.

Bei 27,92 USD markierte der Titel am 08.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 13,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 49,58 Prozent sinken.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir veröffentlichte am 06.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 634,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 525,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,329 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

