Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 44,03 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 44,03 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 44,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 43,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.229.569 Palantir-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,38 USD) erklomm das Papier am 11.10.2024. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 0,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 67,11 Prozent sinken.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 05.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent auf 678,13 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,356 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktien gefragt: Große Beteiligung an Faraday Future offengelegt

Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Gewinne in New York: S&P 500 legt am Nachmittag zu