Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 36,09 USD ab.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 36,09 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 35,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 37,04 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.204.012 Palantir-Aktien.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,63 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 62,07 Prozent sinken.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,15 Prozent auf 678,13 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 533,32 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,354 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Trump-Vize mit wichtigen Kontakten in Tech-Szene: Vance fordert PayPal-Gründer Peter Thiel zur US-Wahl-Unterstützung auf

Palantir-Aktie profitiert von S&P 500-Aufnahme - Sollten Anleger jetzt zugreifen?

Palantir-Aktie profitiert: Wedbush-Analyst sieht bei Palantir massives Potenzial