Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,69 USD zu. Bei 42,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.150.444 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 4,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2023 bei 14,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 678,13 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 533,32 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Palantir am 04.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,356 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Zweiter Geburtstag des Bullenmarkts: Diese Titel haben neben NVIDIA besonders stark performt

Börse New York in Rot: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Starke Kurszuwächse: Was die Palantir-Aktie antreibt