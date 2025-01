Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 72,60 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 72,60 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 73,43 USD. Mit einem Wert von 73,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.013.785 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 25.12.2024 markierte das Papier bei 84,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,78 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,04 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 04.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,98 Prozent auf 725,52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 558,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,381 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

