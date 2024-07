Aktienentwicklung

Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Montagnachmittag schwächer

22.07.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 28,28 USD ab.

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 25,99 EUR -0,65 EUR -2,42%

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 28,28 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 28,25 USD. Bei 28,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.198.439 Aktien. Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 29,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 5,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 13,69 USD erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 06.05.2024 vor. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 525,19 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 634,34 Mio. USD ausgewiesen. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Palantir wird am 05.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Palantir. Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,329 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Bilanzvorlage im Visier: Analyst stuft Palantir-Aktie ab - hebt aber Kursziel an Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel um KI-Branche besorgt: NVIDIA verdient das ganze Geld Generative KI wird 1,3 Billionen Dollar-Markt: Wird Palantir nach NVIDIA der nächste Profiteur?

