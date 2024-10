Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 44,44 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 44,44 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 44,68 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 43,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.656.709 Palantir-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,68 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2023 auf bis zu 14,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 206,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 678,13 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 533,32 Mio. USD umsetzen können.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,356 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

