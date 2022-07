Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Palantir 9,31 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 27.07.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent. Die Palantir-Aktie legte bis auf 9,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.269 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 24,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 62,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (6,20 EUR). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 51,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 09.05.2022. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 446,36 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 341,23 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,161 USD in den Büchern stehen haben wird.

