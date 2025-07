Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Nachmittag Boden gut

Palantir im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 158,60 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 158,60 USD zu. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,97 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 157,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.279.729 Palantir-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,38 USD) erklomm das Papier am 26.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,23 USD am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 86,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 634,34 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Palantir am 04.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 10.08.2026.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,581 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

