Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 159,97 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 159,97 USD nach oben. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,25 USD an. Bei 159,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.813.377 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2025 bei 160,38 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 0,26 Prozent niedriger. Bei 21,23 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 86,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,86 Mio. USD – ein Plus von 39,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 634,34 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,581 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

