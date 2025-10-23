Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 177,19 USD zu.

Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 177,19 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 177,52 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,49 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.259.386 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 6,92 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 03.11.2025 präsentieren. Palantir dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,647 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

