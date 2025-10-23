Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 180,76 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 180,76 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 181,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.291.265 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). 4,81 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Abschläge von 77,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. USD – ein Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 678,13 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Am 09.11.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,647 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem