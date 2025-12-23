DAX24.329 +0,2%Est505.743 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.219 -1,3%Euro1,1801 +0,3%Öl62,13 +0,1%Gold4.486 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Woodward (WWD): Spezialist für Energiesteuerungen erzielt 3,6 Mrd. USD Rekordumsatz durch boomendes Aerospace-Servicegeschäft und Energie-Infrastruktur! Pivotal-Point Nachverfolgung Woodward (WWD): Spezialist für Energiesteuerungen erzielt 3,6 Mrd. USD Rekordumsatz durch boomendes Aerospace-Servicegeschäft und Energie-Infrastruktur!
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.