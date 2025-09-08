Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 196,76 USD nach.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 196,76 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 195,77 USD aus. Bei 197,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 591.563 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 210,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.
Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
