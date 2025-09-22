Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palo Alto Networks am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 205,86 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 205,86 USD ab. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 205,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 207,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 233.913 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 210,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 29,97 Prozent sinken.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

