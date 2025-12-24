DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.741 -0,5%Euro1,1800 ±0,0%Öl62,46 ±0,0%Gold4.495 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Papst Leo XIV. feiert erste Christmette im Petersdom

24.12.25 05:49 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Am Weihnachtsabend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

Wer­bung

Die Christmette ist dieses Jahr für den späten Abend angesetzt, später als bei seinem Vorgänger Franziskus. Dieser hatte, gesundheitlich bereits angeschlagen, an Weihnachten 2024 das Heilige Jahr eröffnet. Im Rollstuhl sitzend hatte er mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms das Heilige Jahr eingeläutet, das nun am 6. Januar zu Ende geht.

In Bethlehem im Heiligen Land begehen Christen erstmals seit Ende des Gaza-Kriegs wieder Weihnachten. Vor der Geburtskirche Jesu in Bethlehem ist nach zwei Jahren wieder ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Dort wird auch die traditionelle Mitternachtsmesse gefeiert. Das israelische Tourismusministerium erwartet zu Weihnachten rund 40.000 christliche Pilger./sd/DP/nas