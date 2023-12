Paragon GmbH-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Wertpapiergeschäft

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der paragon GmbH-Aktie aus.

Am 21.12.2023 konnte bei paragon GmbH ein Insidertrade ausgemacht werden. Der Aktien-Deal wurde am 28.12.2023 bekannt gemacht. in enger Beziehung Frers Family Office GmbH griff am 21.12.2023 bei paragon GmbH-Aktien zu. 2.263.134 paragon GmbH-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 4,00 EUR gekauft. Die paragon GmbH-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 3,88 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der paragon GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 3,69 EUR. Aktuell ergibt sich für paragon GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 16,93 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.526.270 Papiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 21.12.2023 statt. Die Positionsverkleinerung der paragon GmbH-Aktien im Depot um 30.871 Anteilsscheine zu je 4,00 EUR meldete Frers, Brigitte, in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net