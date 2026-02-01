DAX24.859 +0,3%Est506.026 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.192 -0,9%Euro1,1784 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold4.896 +5,0%
Pariser Justiz

Plattform X im Visier der Behörden: Frankreich lädt Elon Musk zur Vernehmung vor

03.02.26 11:55 Uhr
Ermittlungen, Durchsuchungen und Vorladung von Elon Musk: Frankreich geht gegen Plattform X vor | finanzen.net

Die Pariser Justiz hat Räumlichkeiten von Elon Musks Online-Plattform X in Frankreich durchsuchen lassen.

Im Zuge von Ermittlungen gegen das soziale Netzwerk seien außerdem Vorladungen an den Tech-Milliardär sowie die frühere X-Geschäftsführerin Linda Yaccarino zur Vernehmung am 20. April in der französischen Hauptstadt verschickt worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Bei der Durchsuchung seien auch Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol dabei gewesen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt seit rund einem Jahr gegen X wegen des Vorwurfs, dass Algorithmen in dem sozialen Netzwerk verändert worden sein sollen, um rechtsextremen Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu bescheren.

Neu sind seit Kurzem auch Vorwürfe wegen Holocaust-Leugnung und sexualisierter Abbildungen. Dabei geht es um vom KI-Chatbot Grok erstellte Bilder von Frauen und Kindern, sogenannte Deepfakes. Deepfakes sind mit Hilfe von KI erstellte Videos, Bilder oder Audio-Dateien, die täuschend echt wirken, es aber nicht sind.

Die Ermittlungen verfolgten einen konstruktiven Ansatz und hätten das Ziel, einen Betrieb der Plattform X in Frankreich im Einklang mit den französischen Gesetzen zu gewährleisten, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau.

PARIS (dpa-AFX)

