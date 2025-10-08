DAX24.557 +0,7%Est505.636 +0,4%MSCI World4.338 +0,2%Top 10 Crypto16,93 -0,9%Nas22.884 +0,4%Bitcoin105.404 +1,1%Euro1,1637 -0,2%Öl66,01 +0,4%Gold4.028 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow fester erwartet -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.500 Punkten Neuer Schwung: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.500 Punkten
Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren