Heute im Fokus24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow startet fester -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen. Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten. Daimler Truck: Weniger Fahrzeuge abgesetzt. Tesla hat neue abgespeckte Modell-Versionen in den USA eingeführt. ABB verkauft Robotikgeschäft an SoftBank Group. BMW verkauft erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos.
