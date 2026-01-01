Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusTrump-Rede in Davos: Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon im Fokus
QIAGEN: Gerüchte über Strategiewechsel. Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen. UBS-Aktie: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch. Roche-Aktie: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt. Klöckner: Worthington Steel stockt Beteiligung auf.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie beurteilen Sie selbst Ihr Allgemeinwissen über Finanzen?