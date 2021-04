EVOTEC kooperiert mit Kazia Therapeutics bei Onkologie-Programm - EVOTEC-Aktie im Minus

Die beiden Unternehmen haben eine Lizenzvereinbarung sowie einen Rahmenvertrag geschlossen, wie die EVOTEC SE mitteilte. Im Rahmen dieser Vereinbarung vergibt EVOTEC eine exklusive, weltweite Lizenz für die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung ihres Onkologie-Programms EVT801 an Kazia, die schwerpunktmäßig in diesem Bereich tätig ist.

EVOTEC erhält eine geringe Abschlagszahlung sowie weitere Zahlungen für das Vorantreiben von EVT801 in die klinische Testphase und darüber hinaus, z. B. für die Entwicklung von Biomarkern. Darüber hinaus erhält EVOTEC Anspruch auf klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von über 300 Millionen Euro sowie gestaffelte, einstellige Umsatzbeteiligungen am Nettoumsatz mit EVT801. Diese werden mit Sanofi, dem Forschungs- und Entwicklungspartner von EVT801, geteilt.

EVT801 ist ein präklinischer, oral verfügbarer niedermolekularer Inhibitor des lymphatischen Wachstumsfaktor-Rezeptors VEGFR3, der ursprünglich in einer Kooperation von EVOTEC und Sanofi entwickelt wurde. Kazia strebt den Angaben zufolge die klinische Entwicklung von EVT801 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit einer Immuntherapie für eine Reihe spezifischer, onkologischer Indikationen an. EVOTEC wird die von Kazia finanzierte Phase-I-Studie leiten. Das australische Unternehmen wird die anschließende klinische Entwicklung und Vermarktung von EVT801 übernehmen.

