PAVmed zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PAVmed präsentierte in der am 10.04.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

PAVmed vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,550 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,480 USD und einem Umsatz von 0,14 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.net