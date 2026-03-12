Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
VW will Rendite der Kernmarke 2026 verbessern - Rheinmetall sagt Übernahme von VW-Werk Osnabrück ab. Daimler Truck überzeugt mit Dividende. Zalando: Aktienrückkauf. RWI senkt deutsche Wachstumsprognosen. Lufthansa-Streik begonnen. Brenntag will Kosten weiter senken. Siltronic streicht Dividende. Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform. grenke: Mehr Dividende nach Gewinnplus.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Sind Sie aktuell in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. investiert?