PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 57,61 EUR.

Das Papier von PayPal legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 57,61 EUR. Bei 57,91 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 57,91 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 2.776 Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 18,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,74 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 29.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,07 USD im Jahr 2025 aus.

