PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 59,20 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 59,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 59,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.472 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 22,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.04.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,08 USD im Jahr 2025 aus.

