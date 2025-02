PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 75,23 EUR.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 3,8 Prozent auf 75,23 EUR ab. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 73,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.814 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 30,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 04.02.2025. Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,37 Mrd. USD gegenüber 7,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 11.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

