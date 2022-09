PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Mittag

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 91,30 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 91,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.158 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2021 bei 253,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 64,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 40,68 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.806,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.238,00 USD eingefahren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 20.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,93 USD je Aktie belaufen.

