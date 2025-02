PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PayPal

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 75,91 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 75,91 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 75,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.547 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2024 auf bis zu 52,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 31,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 04.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,02 USD je PayPal-Aktie belaufen.

