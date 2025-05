PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 60,59 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 60,59 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 60,50 EUR. Bei 60,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 578 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 50,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 19,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

