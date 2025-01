PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 85,88 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 85,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 85,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.441 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2024 auf bis zu 88,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Am 08.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 39,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,57 USD im Jahr 2024 aus.

