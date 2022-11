PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,24 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 76,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,40 EUR. Bisher wurden heute 1.148 PayPal-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 201,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 62,59 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 15,75 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.846,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.238,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2022 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

PayPal-Aktie knickt an der NASDAQ ein: PayPal macht weniger Gewinn

Ausblick: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com