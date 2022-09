PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag in Rot

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 95,84 EUR. Bei 95,63 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 95,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,40 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 64,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 47,67 Prozent sinken.

PayPal ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.806,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.238,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 20.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 3,93 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

