PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Freitagmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 84,97 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 84,97 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 85,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.241 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,29 EUR erreichte der Titel am 09.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,01 EUR. Abschläge von 38,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.10.2024. Das EPS belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,57 USD je Aktie aus.

