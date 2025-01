PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 84,85 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 84,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 84,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,85 EUR. Bisher wurden heute 55 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 3,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,01 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 38,70 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 11.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

